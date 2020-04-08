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В России более 8500 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений – 8672 человек, умерли 63 человека.

В России за сутки зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заражений, таким образом, достигло 8672, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев медики зафиксировали в Москве – 660 человек, всего в столице России находится 5841 зараженный человек. С начала пандемии коронавирус был выявлен в 81 из 85 регионов.

Также, по данным штаба, за последние сутки в России умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего в стране зафиксировано 63 летальных исхода.

Динамика заболеваемости коронавирусом в России.

Больше всего смертей приходится также на Москву – 31 человек. Кроме того, десять человек скончались в Московской области, трое – в Республике Коми.

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При этом, по данным оперштаба, за последние сутки выздоровело 86 человек, всего от заражения инфекцией вылечилось 580 человек.

Напомним, что в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса город на границе с Россией.

Источник Стопкоронавирус.рф

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