В России более 8500 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений – 8672 человек, умерли 63 человека.

В России за сутки зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заражений, таким образом, достигло 8672, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев медики зафиксировали в Москве – 660 человек, всего в столице России находится 5841 зараженный человек. С начала пандемии коронавирус был выявлен в 81 из 85 регионов.

Также, по данным штаба, за последние сутки в России умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего в стране зафиксировано 63 летальных исхода.

Больше всего смертей приходится также на Москву – 31 человек. Кроме того, десять человек скончались в Московской области, трое – в Республике Коми.

При этом, по данным оперштаба, за последние сутки выздоровело 86 человек, всего от заражения инфекцией вылечилось 580 человек.

Напомним, что в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса город на границе с Россией.