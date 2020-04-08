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Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

В Китае закрыли на карантин пограничный город Суйфыньхэ. Это сделано из-за
обнаружения коронавируса у китайцев вернувшихся недавно из России.

Жителям китайского города Ухань разрешили выезжать после 76 дней блокировки из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19, зато жители пограничного городка Суйфыньхэ теперь сидят дома из-за случаев коронавируса у тех, кто приезжает из России, сообщает агентство новостей «Reuters».

Дневной прирост больных в северной провинции Хэйлунцзяне составил 25 в день – под влиянием наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Поэтому со среды власти ввели ограничение на перемещение жителей города, как раньше было в Ухане, в провинции Хубэй.

Карта с отмечены на ней положением закрытого на карантин Суйфыньхэ.

Люди должны оставаться дома – только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и они должны вернуться в тот же день.

Тем временем 11-миллионный Ухань, который был закрыт 23 января, возвращается к нормальной жизни.

По данным руководства железной дороги, в среду 55 тысяч человек покинут Ухань на поезде.

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Это немногим больше, чем число людей, которые заразились вирусом в Ухане с декабря. Согласно официальным данным, число погибших в городе достигло 2571 человека, что составляет около 80% от общего числа погибших в Китае.

На пике эпидемии людей обязали сидеть дома. В последние дни ограничения ослабили, так как количество новых зараженных уменьшилось.

Во вторник в материковом Китае не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, а в течение последних двух недель Ухань насчитал только два новых случая.

Источник Reuters

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