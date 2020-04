Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

Жителям китайского города Ухань разрешили выезжать после 76 дней блокировки из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19, зато жители пограничного городка Суйфыньхэ теперь сидят дома из-за случаев коронавируса у тех, кто приезжает из России, сообщает агентство новостей «Reuters».

Дневной прирост больных в северной провинции Хэйлунцзяне составил 25 в день – под влиянием наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Поэтому со среды власти ввели ограничение на перемещение жителей города, как раньше было в Ухане, в провинции Хубэй.

Люди должны оставаться дома – только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и они должны вернуться в тот же день.

Тем временем 11-миллионный Ухань, который был закрыт 23 января, возвращается к нормальной жизни.

