Осудили полковника перешедшего на сторону «ДНР»

Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Военный перешел на сторону «ДНР», попав в плен в 2014 году.

Шевченковский районный суд Киева 7 апреля приговорил полковника Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ходе судебного разбирательства обвинение доказало, что военнослужащий, попав в плен 25 августа 2014 года, вошел в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования Российской Федерации и занял должность так называемого «заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе».

Этот подраздел «ДНР» был создан и контролировался Вооруженными силами РФ, ФСБ и представителями оккупационной власти на неподконтрольной территории Донецкой области.

Безъязыков занимался сбором развединформации о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, участвовал в допросах пленных украинских военнослужащих. Суд признал, что полковник действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

В комментарии «Левому Берегу» адвокат Безьязыкова Олег Веремиенко отметил, что решение суда не набрало законной силы и будет обжаловано в апелляции.