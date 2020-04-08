Коронавирус в Украине побил свой антирекорд

В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки – 206. Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале «Коронавірус_інфо».

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Статистика по областям:

• Винницкая область – 89 случаев;

• Волынская область – 36;

• Днепропетровская область – 41;

• Донецкая область – 11;

• Житомирская область – 21;

• Закарпатская область – 43;

• Запорожская область – 45;

• Ивано-Франковская область – 198;

• Кировоградская область – 57;

• Киев – 256;

• Киевская область – 120;

• Львовская область – 36;

• Луганская область – 3;

• Одесская область – 32;

• Полтавская область – 17;

• Ровенская область – 44;

• Сумская область – 56;

• Тернопольская область – 168;

• Харьковская область – 5;

• Херсонская область – 15;

• Хмельницкая область – 15;

• Черновицкая область – 273;

• Черкасская область – 80;

• Черниговская область – 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.