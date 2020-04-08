Коронавирус в Украине побил свой антирекорд

В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки – 206. Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале «Коронавірус_інфо».
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Статистика по областям:
• Винницкая область – 89 случаев;
• Волынская область – 36;
• Днепропетровская область – 41;
• Донецкая область – 11;
• Житомирская область – 21;
• Закарпатская область – 43;
• Запорожская область – 45;
• Ивано-Франковская область – 198;
• Кировоградская область – 57;
• Киев – 256;
• Киевская область – 120;
• Львовская область – 36;
• Луганская область – 3;
• Одесская область – 32;
• Полтавская область – 17;
• Ровенская область – 44;
• Сумская область – 56;
• Тернопольская область – 168;
• Харьковская область – 5;
• Херсонская область – 15;
• Хмельницкая область – 15;
• Черновицкая область – 273;
• Черкасская область – 80;
• Черниговская область – 7.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.