Россия не прекратила поставки медтехники в США

Несмотря на скандалы с отсутствием необходимого в период эпидемии коронавируса медицинского оборудования, Россия продолжает его поставки в США.

Как известно, 1 апреля Воздушно-космические силы РФ в США доставили самолет из России со средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких в качестве «гуманитарной помощи», полностью оплаченной США, сообщает портал новостного агрегатора «NewsLand».

В Кремле тогда заявили, что Владимир Путин предложил такую помощь во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. И добавили, что ждут взаимного шага от американских производителей медицинского оборудования.

В тоже время, по заявлению американского Госдепа, оказалось, что данная гуманитарная помощь России для США платная и Штаты полностью заплатили за аппараты ИВЛ, медикаменты и средства защиты, которые Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях самолетами ВКС РФ отправило в Нью-Йорк.

При этом, по информации представителей того же Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, каждый день, начиная с 1 апреля, с военного аэродрома “Чкаловский” продолжается отправка самолетов ВКС РФ с медицинским оборудованием и защитными средствами, которые американская сторона закупила в России.

По информации тех же источников из Федерального агентства, учитывая уже закупленные американцами объемы, такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны Вашингтона.

При этом, отмечается, что после разрекламированной в российских СМИ первой поставки в США и негативной реакции на этот факт россиян, которые возмущены нехваткой медицинского оборудования и защитных средств в самой России, поступила команда дальнейшие поставки ни в коем случае не освещать.

В России действительно наблюдается дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил во вторник, 7 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.