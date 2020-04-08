В ОРДЛО скрывают первую смерть от коронавируса

В ОРДЛО скрывают факт смерти пациента больницы от заражения коронавирусом. Всего на оккупированном Донбассе признали 6 случаев заражения.

Оккупационная власть в ОРДО скрывает смерть больного коронавирусом гражданина и официально признает только 6 случаев заражения, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

«Вместе с тем, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», – говорится в заявлении министерства.

В Министерстве также отмечают, что в городе Кадиевка, что находится на территории ОРДО, врачи-вирусологи из России проводят ежедневный осмотр боевиков так называемого «армейского корпуса».

«При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи. В то же время, по информации МККК, уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, российское Минобороны намерено размещать больных COVID военных во временно оккупированном Севастополе.

«По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования», – заявляют в министерстве.

Также рассматривается вопрос о возможности поставки гуманитарной помощи во временно оккупированный Россией Крым.