Из-за карантина в Украине существенно сократится бизнес

Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина. Предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации.

Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина, свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного «Европейской бизнес ассоциацией» среди представителей малого и микробизнеса – участников проекта «Unlimit Ukraine».

18% респондентов признались, что рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщили о потере дохода, и только 4% похвастались увеличением прибыли компании.

41% бизнесменов заявили, что планируют урезание зарплат, а 31% – сокращение сотрудников. Не будут снижать зарплаты и увольнять людей 26% и 48% респондентов соответственно. Остальные еще не определились.

«Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно. Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта – вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес», – говорится в результатах исследования «Европейской бизнес ассоциации».

«В то время как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения», – отмечает в результатах «ЕБА».

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта «Unlimit Ukraine». В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах «перезапустить экономику» в мае.

Карантинные ограничения, требующие носить маски и тому подобное, скорее всего останутся, но людям трудоспособного возраста разрешат вернуться на работу.