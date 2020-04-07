В России за сутки выявлено тысяча случаев коронавируса

За сутки в России прибавилось более 1000 больных коронавирусом, из них умерли 11 человек, поправилось 88 человек. Всего от коронавируса в России умерли 58.

Еще 1154 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки, сообщает российский оперштаб по борьбе с заболеванием.

На сегодняшний день общее число инфицированных выросло до 7497, заболевшие есть в 81 регионе России.

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве – 697. Таким образом общее количество случаев в столице России – 5181. Всего новые случаи регистрировались в 43 регионах России.

Общее число жертв заболевания по стране достигло 58. За последние сутки умерли 11 человек.

Поправились 88 человек, из них 16 в Москве, всего же после перенесенного коронавируса было выписано 494 человека.