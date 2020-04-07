Нардепы переписывают «антиколомойский» законопроект

К «антиколомойскому» законопроекту о банках внесли более 16 000 правок. Больше всего правок подал исключенный из фракции «Слуга народа» Антон Поляков.

Народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. После 22:00 6 апреля новые правки не поступали, сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Финальное число и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16 000+ правок к нему. Ориентировочно точное число – 16 335, но пока секретариат работает над сведением», – уточнил он.

Обновлено. По словам нардепа, лидером по количеству внесенных поправок является исключенный из фракции «Слуга народа» Антон Поляков – он предложил 6033 изменений в проект.

Виктор Бондарь от ОПЗЖ предложил 1911 правок, Виктор Черный (ОПЗЖ) – 1781, Ольга Василевская-Смаглюк («Слуга народа») – 1689, Олег Дунда («Слуга народа») – 1656.

Также более тысячи правок предложили два «слуги народа»: Сергей Демченко и Александр Дубинский.

Железняк напомнил, что к проекту Конституции в свое время поступило 5700 поправок, к Избирательному кодексу – 4400, к закону о рынке земли – 4000, к законопроекту процессуальных кодексов – 3400, в законопроекту «покупай украинское» – 2500, а последний языковой закон имел 2000 поправок.

«То есть наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками, сложенными вместе», – заявил нардеп.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

І так, після 22:00 потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому…. фінальна цифра і абсолютний рекорд… Geplaatst door Ярослав Железняк op Maandag 6 april 2020

Законопроект получил название «антиколомойского», так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

По состоянию на 18:30 6 апреля было внесено более 13 000 правок.

«Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок», – добавил он.