В Украине зафиксированы новые случаи коронавируса
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло за последние сутки до 1462. За это время умерли 7 человек, выздоровели 28 пациентов
По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 – у медиков и 9 у детей.
«Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации», – сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Статистика по областям:
• Винницкая – 77;
• Волынская – 34;
• Днепропетровская – 15;
• Донецкая – 10;
• Житомирская – 11;
• Закарпатская – 38;
• Запорожская – 41;
• Ивано-Франковская – 160;
• Кировоградская – 53
• Киев – 253;
• Киевская область – 97;
• Львовская – 29;
• Луганская – 3;
• Одесская – 30;
• Полтавская – 12;
• Ровенская – 40;
• Сумская – 51;
• Тернопольская – 168;
• Харьковская – 1;
• Херсонская – 13;
• Хмельницкая – 10;
• Черновицкая – 247;
• Черкасская – 62;
• Черниговская – 7.
«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утром 7 апреля, в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирус», – говорится в сообщении.
Ляшко добавил, что из всех случаев обнаружения COVID-19 – 104 у детей. Из 1462 пациентов амбулаторно лечатся около 700 человек.
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Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 6 april 2020
Отмечается что больше 20% новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки пришлись на медицинских работников, сообщил на брифинге во вторник главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника», – рассказал он.
Большинство новых случаев коронавирусной болезни – легкие, госпитализировали только 35 человек, из них двое детей и один медработник.
В то же время каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, они находятся в критическом состоянии.
«То есть мы можем сказать, что из 143 случаев семь [или 5%] – в критическом тяжелом состоянии, которое требует реанимационных мер», – рассказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на 7 апреля, в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США – свыше 368 000.