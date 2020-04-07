В Украине зафиксированы новые случаи коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло за последние сутки до 1462. За это время умерли 7 человек, выздоровели 28 пациентов

По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 – у медиков и 9 у детей.

«Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации», – сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Статистика по областям:

• Винницкая – 77;

• Волынская – 34;

• Днепропетровская – 15;

• Донецкая – 10;

• Житомирская – 11;

• Закарпатская – 38;

• Запорожская – 41;

• Ивано-Франковская – 160;

• Кировоградская – 53

• Киев – 253;

• Киевская область – 97;

• Львовская – 29;

• Луганская – 3;

• Одесская – 30;

• Полтавская – 12;

• Ровенская – 40;

• Сумская – 51;

• Тернопольская – 168;

• Харьковская – 1;

• Херсонская – 13;

• Хмельницкая – 10;

• Черновицкая – 247;

• Черкасская – 62;

• Черниговская – 7.

«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утром 7 апреля, в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирус», – говорится в сообщении.

Ляшко добавил, что из всех случаев обнаружения COVID-19 – 104 у детей. Из 1462 пациентов амбулаторно лечатся около 700 человек.

⚡️МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 6 april 2020

Отмечается что больше 20% новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки пришлись на медицинских работников, сообщил на брифинге во вторник главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника», – рассказал он.

Большинство новых случаев коронавирусной болезни – легкие, госпитализировали только 35 человек, из них двое детей и один медработник.

В то же время каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, они находятся в критическом состоянии.

«То есть мы можем сказать, что из 143 случаев семь [или 5%] – в критическом тяжелом состоянии, которое требует реанимационных мер», – рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля, в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США – свыше 368 000.