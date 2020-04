Госсекретарь США раскрыл детали разговора с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил президента Владимира Зеленскому за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ. Он написал об этом в своем Twitter.

«Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украине в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», – пишет Госсекретарь.

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas.

