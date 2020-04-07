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Госсекретарь США раскрыл детали разговора с Зеленским

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США благодаря Украину за оказанную помощь. Кроме того, обсуждался вопрос привлечение России к ответственности за гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил президента Владимира Зеленскому за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ. Он написал об этом в своем Twitter.

«Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украине в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», – пишет Госсекретарь.

Кроме того, в разговоре обсудили привлечение России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые Соединенные Штаты выделили Украине для борьбы с COVID-19.

Источник POLITua

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