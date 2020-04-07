США внесло российских нацистов в список террористов

США включили «Русское имперское движение» в список террористических организаций. Созданный этим движением «Имперский легион» воевал на Донбассе.

США признали «Русское имперское движение» («РИД») террористической организацией, сообщает агентство «Reuters».

В американский список террористов впервые включены праворадикалы – ранее туда вносились главным образом исламистские организации, а также сепаратистские и леворадикальные группы.

Координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс назвал принятую меру беспрецедентной.

«РИД» по-прежнему занимается обучением единомышленников-неонацистов и белых супрематистов, сторонников идеологии превосходства белой расы по всей Европе. Мы знаем, что они набирали людей из других стран Европы и продолжают это делать», – добавил он.

Внесение «РИД» в санкционный список означает заморозку любых активов, которыми движение может владеть в США, и запрет доступа организации к американской финансовой системе. Как уточняет «The New York Times», американцам также запрещается иметь финансовые отношения с организацией. Кроме того, введение санкций упростит процедуру запрета на въезд в США для членов «РИД».

Террористами, как сообщала «The New York Times», планировалось также объявить в индивидуальном порядке троих лидеров «РИД» – Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трушчалова.

По словам американских чиновников, у них нет сведений о спонсировании «РИД» российскими властями.

В России «РИД» не запрещено, но в федеральный список экстремистских материалов внесены старый сайт организации и три номера ее печатных изданий.

28 февраля 2014 года координатор «РИД» Воробьев прилетел в Крым на самолете с российскими военными инструкторами, которые должны были помогать местным боевикам в аннексии полуострова. С мая 2014 года военизированные клубы «РИД» «Резерв» и «Имперский легион» занимались вербовкой и подготовкой боевиков для отправки в Донбасс.

У «РИД» также был собственный отряд боевиков «Имперский легион». Подразделение сперва подчинялось Игорю Гиркину, в октябре 2014 года перешло в подчинение бригады «Призрак» Алексея Мозгового (ЛНР). В январе 2015 года Воробьев сообщал, что на войну в составе «Имперского легиона» отправлены более 100 человек, сообщает российское издание «Грани.Ru».

Террористы рассказывают о войсках РФ в Донбассе "Русское имперское движение", отправившее не менее сотни боевиков в Донбасс, включено в американский список террористических организаций. Впервые русские православные монархисты поставлены в один ряд с исламскими террористами. Россия плотно работает с нацистами по всему миру, в том числе в Америке и Швеции (РИД причастно к серии терактов в Гетеборге). Администрация Трампа, разумеется, ни в чем Путина напрямую не обвиняет, но этот диалог боевиков РИД (слева – известный питерский "диакон") не оставляет сомнений в том, кто настоящий террорист в Донбассе.Подробности: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Terror/m.278540.html Geplaatst door Grani.Ru op Maandag 6 april 2020

В январе 2016-го «РИД» сообщило, что «Имперский легион» выведен с Донбасса. В конце января этого года стало известно о гибели в Ливии наемника «Имперского легиона» Владимира Скопинова, ранее участвовавшего в боевых действиях в Донбассе.

«За два месяца уже второй легионер погиб в Ливии», – сообщалось в ВК-сообществе «Имперского легиона».

В 2017 году в Швеции трое членов «Северного движения сопротивления» – 51-летний Джимми Йонассон, 23-летний Виктор Мелин и 20-летний Антон Тулин – были осуждены по обвинению в подготовке двух взрывов – в лагере для мигрантов и в книжном магазине, чьи владельцы придерживались левых взглядов.

Следствие выяснило, что Мелин и Тулин проходили военную подготовку в России на курсах «Партизан» в клубе «РИД»а «Резерв». Их отправил на эти курсы представитель «РИД»а в Швеции, 68-летний эмигрант из СССР Анатолий Удодов. Сейчас Удодова судят за незаконнео владение оружием.