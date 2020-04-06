Украинцы вывели из банков почти 3 миллиарда гривен

По данным Экспертной платформа НБУ, украинцы за прошедший месяц вывели из банков 2,75 миллиардов гривен. При этом наблюдается нервозность на валютном рынке.

За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте, сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.

«Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)», – говорится в сообщении.

Данные опубликованные Экспертной платформой НБУ. Данные опубликованные Экспертной платформой НБУ. Данные опубликованные Экспертной платформой НБУ. Пред 1 из 3 След

«Относительно инвалютных средств, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются», – добавили в НБУ.

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Напомним, что 3 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса была существенно выше спроса.

В общем с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.