Нацболы Лимонова атаковали посольство Чехии в Москве

Члены московского отделения так называемых национал-большевиков напали на посольство Чехии в Москве в воскресенье, 5 апреля.
В этот день русские националисты отмечают «День русской нации» – годовщину, когда в 1242 войска Александра Невского разгромили немецких рыцарей в битве на Чудском озере, сообщает интернет портал национал-большевиков «Другая Россия».
Плакат «Стоп фашизма» был выложен на заборе посольства как предполагаемая месть за демонтаж мемориала маршала Ивана Конева минувшую пятницу в Праге-Дейвице.
Российские националисты, известные под аббревиатурой «нацболы», также бросили в здание дымовую бомбу, сообщает сервер. Они митинговали, несмотря на то, что в Москве проводятся карантинные мероприятия из-за коронавирус, и люди не должны выходить из дома без крайней необходимости. Однако ни один из них русский полиция не задержала.
Они призывают министерства иностранных дел и обороны России принять «соответствующие дипломатических и, если необходимо, других» мер.
«Наши танки будут в Праге! Россия – все, остальное – ничто!» – говорится на официальной странице радикалов.
Посол Витеслав Пивовка подтвердил чешском радио, что подготовил ноту в российский МИД из-за инцидента. Министерство иностранных дел Чехии готовит ответ и комментарии прессе.