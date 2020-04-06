Нацболы Лимонова атаковали посольство Чехии в Москве

Члены московского отделения так называемых национал-большевиков напали на посольство Чехии в Москве в воскресенье, 5 апреля.

В этот день русские националисты отмечают «День русской нации» – годовщину, когда в 1242 войска Александра Невского разгромили немецких рыцарей в битве на Чудском озере, сообщает интернет портал национал-большевиков «Другая Россия».

Плакат «Стоп фашизма» был выложен на заборе посольства как предполагаемая месть за демонтаж мемориала маршала Ивана Конева минувшую пятницу в Праге-Дейвице.

Российские националисты, известные под аббревиатурой «нацболы», также бросили в здание дымовую бомбу, сообщает сервер. Они митинговали, несмотря на то, что в Москве проводятся карантинные мероприятия из-за коронавирус, и люди не должны выходить из дома без крайней необходимости. Однако ни один из них русский полиция не задержала.

Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Фото атаки нацболов на посольство Чехии. Пред 1 из 6 След

Они призывают министерства иностранных дел и обороны России принять «соответствующие дипломатических и, если необходимо, других» мер.

«Наши танки будут в Праге! Россия – все, остальное – ничто!» – говорится на официальной странице радикалов.

Посол Витеслав Пивовка подтвердил чешском радио, что подготовил ноту в российский МИД из-за инцидента. Министерство иностранных дел Чехии готовит ответ и комментарии прессе.