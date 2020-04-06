США призывают Россию разблокировать украинские СМИ

Посольство США призвало Россию прекратить блокировать украинские СМИ. Подчеркивается, что «жители Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа».

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить блокировать украинские медиа-ресурсы на оккупированных территориях, сообщается на странице посольства в Twitter.

«Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим», – говорится в сообщении.

Мешканці Криму та Донбасу заслуговують на доступ до незалежних медіа. Росія повинна припинити блокування українських медіа-ресурсів на українській території. Доступ до достовірної інформації важливий завжди, а під час пандемії COVID-19 він особливо необхідний. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 6, 2020

Отметим, что согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы в феврале-марте 2020 года, в Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, «Хизб ут-Тахрир» и Свидетелей Иеговы. Три украинских информационных сайта доступны только частично.

В Крыму 10 провайдеров полностью блокируют 25 сайтов По сравнению с предыдущим мониторингом, проведенным в декабре,… Geplaatst door Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group op Zaterdag 4 april 2020

Напомним, Россия прекратила вещание украинских СМИ в аннексированном ею Крыму и на оккупированной части Донбасса.