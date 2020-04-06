Корниенко рассказал, как Зеленский “сливал” Ермака

Корниенко рассказал, как Зеленский объяснил фракции скандал с «пленками Ермака». Зеленский утверждает, что если «кто виноват, того пусть сажают».

Члены фракции «Слуга народа» встретились с президентом Владимиром Зеленским в связи с публикацией «пленок Ермака» депутатом Гео Леросом. Глава партии Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина» рассказал, о чем шла речь на этой встрече.

«Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда – честная и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться – она несправедливая. Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации – того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим», – рассказал Корниенко.

По словам депутата, сам Андрей Ермак «аргументированно подтвердил», что он отношения к звучащему на пленках не имел.

«Говорили также о том, что силовикам никаких указаний не делалось, и что шесть людей от СБУ на вручении повестки Гео Леросу – это эксцесс исполнителя», – сказал Корниенко.

Он добавил, что история с пленками уже стала достаточно медийной, и к ней пора подключаться правоохранителям.

«Пусть все фигуранты ходят на допросы и дают показания. Это должно перейти в плоскость расследования», – сказал Корниенко.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео и обвинил Лероса в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Лерос, в свою очередь, заявил, что обратился в Национоальное антикоррупционное бюро, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была «спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады», а у Лероса «был личный мотив». Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео «нарезкой с вырванным контекстом».