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В Киево-Печерской Лавре выявили 4 случая коронавируса

Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре. За сутки в столице Украины подтвердили болезнь у 22 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом среди монахов и священников в Киево-Печерской Лавре. Он рассказал на ежедневном брифинге в понедельник, передает издание «Левый Берег».

«За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания – в Киево-Печерской Лавре», – сказал Кличко.

Из числа новых заболевших девять человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания.

В их числе – и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь). По информации сразу нескольких источников LB.ua, Павел мог заразиться на прошлой неделе, когда лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.
Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре. За сутки в столице Украины подтвердили болезнь у 22 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре. Он рассказал на ежедневном брифинге в понедельник, передает «Левый Берег».

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«За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания – в Киево-Печерской Лавре», – сказал Кличко.

Из числа новых заболевших девять человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания.

В их числе – и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь). По информации сразу нескольких источников LB.ua, Павел мог заразиться на прошлой неделе, когда лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

Источник Левый Берег

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