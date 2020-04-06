Гиркин подтвердил, что он развязал войну на Донбассе

Фээсбешник Гиркин в очередной раз подчеркнул свою роль в развязывании войны на Донбассе. Без вторжения его отряда в 2014 году никакой бы войны не было бы.

Известный российский террорист, полковник ФСБ Игорь Гиркин в очередной раз подтвердил, что именно он начал российскую агрессию против Украины на Донбассе. Гиркин рассказал об этом в интервью российской пропагандистской программе «Момент истины», фрагмент которого опубликован на YouTube.

Отвечая на вопрос ведущего, который процитировал ранее сделанное признание Гиркина о том, что именно он «нажал спусковой крючок» войны в Украине, террорист подчеркнул, что это абсолютная правда.

«Это мои слова я их сказал писателю Александру Проханову еще в 2014 году. И в принципе в них содержится правда», – заявил Гиркин.

Гиркин особо подчеркивает, что если бы его отряд не вторгся бы на территорию Украины и не стал бы «ядром «русской весны», то тогда не было бы никакой войны. Действия Гиркина на Донбассе, по его собственному признанию являются ключевым элементом российской агрессии против Украины.

«Без этого ядра «русская весна» была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты», – подчеркивает Гиркин, не скрывая роли своего отряда в «русской весне» на Донбассе.

Напомним, что ранее Гиркин бил тревогу из-за возможного разгрома «Л/ДНР». Российский террористe утверждал, что ВСУ ведет «огонь по всей линии фронта!».