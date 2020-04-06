Россия стоит на пороге голодных бунтов

Голодные россияне устроили толкотню за просроченными продуктами на помойке. В регионах не исключают голодных бунтов населения.

Российская Федерация уверенно идет к голодным бунтам среди населения, свидетельствует опубликованное в социальной сети Twitter пользователем с ником «A.C.A.B» видео.

Кадры из города Астрахань, на которых видно, как люди разных возрастов в медицинских масках накинулись на тележку с просрочкой, которую вывезли из магазина.

«Страна постепенно скатывается в нищету. Людям не надо помогать говорили они, а то бюджет треснет», – написал пользователь и опубликовал видео.

Очевидец в Астрахани заснял на видео как люди разных возрастов в медицинских масках накинулись на тележку с просрочкой, которую вывезли из магазина. Страна постепенно скатывается в нищету. Людям не надо помогать говорили они, а то бюджет треснет: pic.twitter.com/qtzHdAvR1N — A.C.A.B. (@MrMaaay) April 4, 2020

Напомним, что в Чечне ввели комендантский час в связи с пандемией коронавируса. В других регионах, на фоне пандемии, уходят с постов губернаторы.