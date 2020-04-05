Киево-Печерскую Лавру закрыта на карантин

Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. Несколько дней митрополит Павел находится на самоизоляции, результат теста ожидается завтра.

Киево-Печерская Лавра с 4 апреля закрыта на карантин. На период карантина богослужения будут совершаться «в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», сообщается пресс-служба настоятеля Лавры.

Такие меры с 4 апреля приняты «в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 и ужесточением карантинных мер», указывается в сообщении.

В тот же день появилось сообщение, что «для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания».

«Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет», – говорится в сообщении.

В Лавре рассказали, что в помещениях провели дезинфекцию и из-за карантина закрыли храм для верующих.

Однако сегодня некоторые СМИ сообщили, что у настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла подозрение на коронавирус.

По информации сразу нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагается, что заражение могло случиться на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

Обряд происходил в Ближних Пещерах, о чем есть сообщение на официальном сайте обители.

Уже на следующий день у одного из новопостриженных – иеродиакона, резко поднялась температура, ухудшилось общее состояние и была диагностирована пневмония. Тоже самое случилось ещё с тремя монахами, присутствовавшими на постриге, одному из них 80 лет и сейчас он в тяжёлом состоянии. Установлен ли у этих четверых коронавирус или же болезнь связана с другими причинами, неизвестно.

Уже четвёртого марта Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин.

Как известно, Владыке Павлу 58 лет, однако он имеет слабое здоровье, в частности диабет, о чем сам много раз говорил, объясняя в частности необходимость использования элитных авто для передвижения.

В начале карантина он призвал прихожан «приходить в храмы, приводить детей, поклоняться иконам», невзирая на меры предосторожности, а саму пандемию назвал «платой за грехи».

Ранее на территории Лавры находилась инфекционная больница, которая, однако, была выселена. Инициатором выступил сам Павел, называя ее «притоном».

Как сообщалось ранее, в Москве Патриарх Кирилл провез вокруг города чудотворную икону Богородицы «Умиление» с молитвой об избавлении от коронавируса. При этом ехал он в своём бронированном Мерседесе, в сопровождении охраны ФСО с мигалками.