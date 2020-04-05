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От коронавируса в Украине умерли более 30 заразившихся

В Украине от коронавируса скончались 37 человек. Общее число инфицированных опасным вирусом в стране достигло 1308 человек.

Число жертв COVID-19 в Украине выросло до 37-ми. В течение дня 5 апреля в Украине подтвердили 57 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1308 человек, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», – говорится в сообщении.

В общем в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19 (+5 в течение дня). 28 человек (+3 за тот же период), переболевшие коронавирусной болезнью, уже выписаны – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, сообщалось о 1251 лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в стране.

Источник Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

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