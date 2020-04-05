В Чернобыльской зоне произошел лесной пожар

Крупный лесной пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га. Спасатели продолжают бороться с огнем с обеда субботы.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По состоянию на 13:30 продолжалось тушение у бывшего села Владимировка и Октябрьское Котовского.

К ликвидации пожара в этих очагах привлекли 124 спасателя и 28 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Еще один очаг находится вблизи Раговки на площади около 5 га. К его тушению привлечены 14 пожарных и четыре единицы техники.

Авиация ГосЧС сбросила на огонь уже 64 тонны воды (это 17 сбросов).

В ведомстве отмечают, что радиационный фон остается в пределах нормы.

Ранее, и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщал на своей странице в Facebook, что пожарные продолжали бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне.

«Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья», – написал он.

По его словам, в центре пожара радиация выше нормы.

«Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», – добавил Фирсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева…Є погані новини – у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі.На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину – в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Geplaatst door Єгор Фірсов op Zondag 5 april 2020

Утром сообщалось, что Государственное агентство по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационная ситуация на территории, где произошел пожар, не превышает норму.

«С помощью мобильной аспирационной установки были отобраны пробы воздуха в приземном слое атмосферы непосредственно на линии огня и в с. Раговка. Объемная активность 137Cs в приземном слое воздуха в районе пожара на линии огня не превышает значения контрольного уровня. Радиационная ситуация находится под контролем», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что вблизи района пожара расположены три пункта АСКРО. В условиях чрезвычайной ситуации данные с них поступают в диспетчерский пункт раз в 2 минуты.

РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В РАЙОНІ ПОЖЕЖІ СТАНОМ НА 05.04.2020Враховуючи радіологічну значимість пожежі на… Geplaatst door Державне агентство України з управління зоною відчуження op Zondag 5 april 2020

На момент 10:00 пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 50 тонн воды, пожар потушен. Об этом сообщили в ГосЧС.

«По состоянию на 7:00 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГосЧС», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в пределах нормы. Однако ранее спасатели сообщали, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Напомним, сообщение о верховом лесном пожаре на территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22.

В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.