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В Чернобыльской зоне произошел лесной пожар

Крупный лесной пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га. Спасатели продолжают бороться с огнем с обеда субботы.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По состоянию на 13:30 продолжалось тушение у бывшего села Владимировка и Октябрьское Котовского.

К ликвидации пожара в этих очагах привлекли 124 спасателя и 28 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Еще один очаг находится вблизи Раговки на площади около 5 га. К его тушению привлечены 14 пожарных и четыре единицы техники.

Авиация ГосЧС сбросила на огонь уже 64 тонны воды (это 17 сбросов).

В ведомстве отмечают, что радиационный фон остается в пределах нормы.

Ранее, и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщал на своей странице в Facebook, что пожарные продолжали бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне.

«Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья», – написал он.

По его словам, в центре пожара радиация выше нормы.

«Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», – добавил Фирсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева…Є погані новини – у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі.На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину – в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни.

Geplaatst door Єгор Фірсов op Zondag 5 april 2020

Утром сообщалось, что Государственное агентство по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационная ситуация на территории, где произошел пожар, не превышает норму.

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«С помощью мобильной аспирационной установки были отобраны пробы воздуха в приземном слое атмосферы непосредственно на линии огня и в с. Раговка. Объемная активность 137Cs в приземном слое воздуха в районе пожара на линии огня не превышает значения контрольного уровня. Радиационная ситуация находится под контролем», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что вблизи района пожара расположены три пункта АСКРО. В условиях чрезвычайной ситуации данные с них поступают в диспетчерский пункт раз в 2 минуты.

РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В РАЙОНІ ПОЖЕЖІ СТАНОМ НА 05.04.2020Враховуючи радіологічну значимість пожежі на…

Geplaatst door Державне агентство України з управління зоною відчуження op Zondag 5 april 2020

На момент 10:00 пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 50 тонн воды, пожар потушен. Об этом сообщили в ГосЧС.

«По состоянию на 7:00 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГосЧС», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в пределах нормы. Однако ранее спасатели сообщали, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Напомним, сообщение о верховом лесном пожаре на территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22.

В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

Источник Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

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