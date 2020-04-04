Киев объявили «общественным местом» на карантине
В Киеве «общественным местом», где нужно надевать маску, объявили весь город. Выйти на улицу без маски запрещено с 6 апреля.
Мэрия Киева дала определение термину «общественному месту», где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску, говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.
В нем говорится, что в Киеве запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.
Под термином «общественное место» для этого запрета понимаются:
▪ парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
▪ майданы, площади, бульвары, проспекты;
▪ улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
▪ подземные переходы;
▪ пляжи;
▪ кладбища;
▪ другие территории общего пользования;
▪ помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
▪ предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
▪ гостиницы, хостелы, общежития;
▪ вокзалы и аэропорты;
▪ транспорт и остановки общественного транспорта;
▪ придомовые территории;
▪ территории нежилых зданий.
Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.