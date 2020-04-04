Киев объявили «общественным местом» на карантине

В Киеве «общественным местом», где нужно надевать маску, объявили весь город. Выйти на улицу без маски запрещено с 6 апреля.

Мэрия Киева дала определение термину «общественному месту», где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску, говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

В нем говорится, что в Киеве запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.

Под термином «общественное место» для этого запрета понимаются:

▪ парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;

▪ майданы, площади, бульвары, проспекты;

▪ улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

▪ подземные переходы;

▪ пляжи;

▪ кладбища;

▪ другие территории общего пользования;

▪ помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;

▪ предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;

▪ гостиницы, хостелы, общежития;

▪ вокзалы и аэропорты;

▪ транспорт и остановки общественного транспорта;

▪ придомовые территории;

▪ территории нежилых зданий.

Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Инфографика по введенным в карантин ограничениям. Пред 1 из 9 След

Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.