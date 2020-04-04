В Украине больше 1000 случаев заражения коронавирусом

Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1096, умерли 28 человек. 60% инфицированных – люди в возрасте от 30 до 59 лет.

По состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая, сообщила пресс-служба Минздрава.

60% инфицированных – люди в возрасте от 30 до 59 лет, 20,7% – от 60 до 100 лет.

В Украине зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

География заражения коронавирусом в Украине выглядит так:

• Винницкая область – 66 случаев;

• Волынская область – 17 случаев;

• Днепропетровская область – 14 случаев;

• Донецкая область – 8 случаев;

• Житомирская область – 9 случаев;

• Закарпатская область – 24 случая;

• Запорожская область – 28 случаев;

• Ивано-Франковская область – 94 случая;

• Кировоградская область – 19 случаев;

• Киев – 195 случаев;

• Киевская область – 77 случаев;

• Львовская область – 14 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 26 случаев;

• Полтавская область – 8 случаев;

• Ровенская область – 31 случай;

• Сумская область – 37 случаев;

• Тернопольская область – 135 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 8 случаев;

• Хмельницкая область – 10 случаев;

• Черновицкая область – 206 случаев;

• Черкасская область – 61 случай;

• Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

⚡️МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Zaterdag 4 april 2020

Как сообщило в субботу вечером Министерство здравоохранения, – количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 1225. По сравнению с утром субботы их количество увеличилось на 129.

Зафиксированы 32 летальных случая (на четыре больше, чем утром), 25 человек выздоровели (на два больше, чем утром).

Коронавирусная болезнь COVID‑19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Китае в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Zaterdag 4 april 2020

Напомним, что Кабмин ужесточил условия карантинных мероприятий. Распоряжением подписанным премьер-министром Денисом Шмыгалем существенно ограничена свобода передвижения граждан.