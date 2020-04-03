РФ прессует итальянские СМИ за правду о ее “помощи”

Итальянская газета «La Stampa» заявляет о давлении со стороны России, после публикации изданием ряда разоблачительным материалов о «помощи» Италии.

Редакция итальянской газеты «La Stampa» заявляет о давлении со стороны России после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи. Соответствующее заявление размещено на сайте издания.

Редакция итальянской газеты «La Stampa» выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В частности, представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в «грязных русофобских манипуляциях» и «подражании методичкам антисоветской пропаганды».

«Редакция национальной газеты «La Stampa» выражает свое возмущение серьезными нападками со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони», – говорится в заявлении.

«За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами», – подчеркивают в издании.

В издании заявили о том, что ответные действия со стороны России вызывают серьезные опасения, так указывают на экспорт российских методов подавления СМИ за пределами России.

«Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема», – говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.

Напомним, «La Stampa» по прибытии российской гуманитарной помощи опубликовала материал о том, что 80% российских поставок, по информации собеседников издания, «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии в борьбе с COVID-19.

По словам высокопоставленных источников издания, Россия руководствуется далеко не единственными гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Джузеппе Конте, пишет газета, согласился принять российскую помощь для «укрепления прекрасных личных отношений» с Москвой.

Впрочем, как отмечают собеседники, 80% российских поставок «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии и борьбы с COVID-19 и являются ничем иным, чем оправданием. Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику, тогда как Китай, например, медицинские маски и аппараты ИВЛ.

Издание опасается, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения. Все военные имеют высокие звания: генералы, полковники, майоры, и «свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО».

«Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы», – пишет газета.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что помощь, которую Россия оказывает Италии для борьбы с коронавирусом, не является частью попытки получить поддержку Рима для снятия санкций ЕС.