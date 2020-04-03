Кабмин обязывает украинцев ходит везде с паспортами

Кабмин запретил украинцам выходить на улицу без документов. В общественных местах нужно надевать маску, в парки ходить нельзя.

Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретил выходить на улицу без документов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кабинет министров усилил ограничения и запретил:

√ с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

√ с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

√ посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);

√ посещение детских площадок;

√ нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;

√ пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

√ самовольное оставление места обсервации (изоляции).

Позже на пресс-служба Кабмина опубликовала все изменения в карантинных мерах от 2 апреля:

Кроме того, Кабинет министров перед Пасхой свои постановлением №211 ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.

Об этом говорится в приведенном выше постановлении от 2 апреля с ужесточенными карантинными мерами.

В нем сказано, что до 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.

Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

В постановлении о карантинных мерах, так же прописан перечень лиц, которым требуется самоизоляция в условиях пандемии коронавируса.

В них говорится, что лицами, которым требуется самоизоляция, являются:

• контактные лица больных с COVID-19 (кроме медиков);

• лица с подозрением на инфицирование или легкие больные с COVID-19;

• люди старше 60-лет (кроме задействованных в критической инфраструктуре).

Назначать обязательство по самоизоляции будут врачи.

В таком случае человек должен указать место самоизоляции и свой контактный телефон, а по желанию – краткие ведомости о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Эта информация будет внесена в единый государственный портал электронных услуг. В системе также должны указать, проживает ли человек один, есть ли кому позаботиться о нем в период самоизоляции.

За ложные ведомости и несоблюдение режима самоизоляции будет грозить штраф.

Лица, которым требуется самоизоляция, должны постоянно находиться в определенном ими месте и воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают.

Если за человеком некому присмотреть, он может выходить в магазин, но не дальше 2 км от дома. Также разрешается выгуливать домашних животных. При этом нужно носить маску.

Контролировать соблюдение самоизоляции будут сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии, эпидемиологи.

За двойное нарушение режима самоизоляции (это не касается пенсионеров) можно отправиться на принудительную обсервацию.