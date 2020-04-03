Кабмин считает, что Украину ждет скачок инфляции

Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%. Темпы роста потребительских цен могут вернуться к двузначным числам.

Кабинет министров повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%, как заявляла пресс-служба правительства, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление №253 от 29 марта.

Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) – 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п., которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

НБУ объяснял, что основное влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривны благодаря профициту иностранной валюты на рынке. Также важными факторами были улучшения инфляционных ожиданий, удешевление топлива и ослабление давления со стороны предложения продуктов питания и административной составляющей инфляции. В то же время в 2019 году сохранялось давление со стороны потребительского спроса и быстрого роста заработных плат, из-за этого рост стоимость услуг замедлялся не так сильно.

До начала пандемии коронавирусной болезни и глобального экономического кризиса в Нацбанке прогнозировали, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В четвертом квартале она ускорится и к декабрю составит 4,8%.

Кроме того во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах «перезапустить экономику» в мае.

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер в Facebook. Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

√ Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить экономику, а в мае – «перезапустить экономику»;

√ страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;

√ у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;

√ несмотря на планируемые ограничения на бизнес-деятельность в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;

√ ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;

√ государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;

√ МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.

Many thanks to Prime Minister Денис Шмигаль and Minster of Economy Ihor Petrashko for an excellent online meeting today… Geplaatst door Andy Hunder op Donderdag 2 april 2020

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта и ограничительные меры постоянно ужесточаются. В то же время правительство постепенно расширяет перечень разрешенных видов деятельности.