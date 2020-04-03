Польша обвиняет Россию в нагнетании паники о пандемии

Глава МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации, так же распространение фейков во времена пандемии беспокоит НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил власти России в использовании кризиса, вызванного коронавирусом, для распространения дезинформации, пишет польское издание «TVP Info».

Соответствующее заявление он сделал по результатам онлайн-конференции глав МИД стран НАТО. По его словам, дезинформация и угроза со стороны РФ во времена пандемии беспокоит Альянс.

«Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительна. Она несет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть дезинформация относительно нашей страны», – сообщил Чапутович, вспомнив о распространении РФ фейков о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

По словам главы польского МИД, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в том числе и со стороны РФ.

Напомним, в декабре 2019 Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны. Путин на пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а «ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию». Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

По мнению Моравецкого, эти слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.

После этого заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава готова к длительной информационной войне с Россией.