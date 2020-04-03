В Украине выявлена почти тысяча случаев коронавируса

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек. Всего госпитализировали 477 человек из них 25 детей, за сутки – 79, из них – 5 детей.

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

За сутки зафиксировали 138 новых случаев.

За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них – 5 детей.

Статистика по областям:

• Винницкая – 61;

• Волынская – 10;

• Днепропетровская – 12;

• Донецкая – 8;

• Житомирская – 6;

• Закарпатская – 24;

• Запорожская – 22;

• Ивано-Франковская – 81;

• Кировоградская – 5;

• Киев – 180;

• Киевская область – 70;

• Львовская область – 3;

• Луганская – 3;Детали на брифинге уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

• Одесская – 20;

• Полтавская – 5;

• Ровенская – 25;

• Сумская – 30;

• Тернопольская – 114;

• Харьковская – 1;

• Херсонская – 4;

• Хмельницкая – 7;

• Черновицкая – 171;

• Черкасская – 55;

• Черниговская – 5.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

⚡ МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Vrijdag 3 april 2020

Детали на брифинге уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении», – говорится в сообщении.

Виктор Ляшко уточнил, что из 942 пациентов госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.

Напомним, что по состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса.