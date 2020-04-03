В Украине выявлена почти тысяча случаев коронавируса

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек. Всего госпитализировали 477 человек из них 25 детей, за сутки – 79, из них – 5 детей.
Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
За сутки зафиксировали 138 новых случаев.
За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них – 5 детей.
Статистика по областям:
• Винницкая – 61;
• Волынская – 10;
• Днепропетровская – 12;
• Донецкая – 8;
• Житомирская – 6;
• Закарпатская – 24;
• Запорожская – 22;
• Ивано-Франковская – 81;
• Кировоградская – 5;
• Киев – 180;
• Киевская область – 70;
• Львовская область – 3;
• Луганская – 3;Детали на брифинге уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
• Одесская – 20;
• Полтавская – 5;
• Ровенская – 25;
• Сумская – 30;
• Тернопольская – 114;
• Харьковская – 1;
• Херсонская – 4;
• Хмельницкая – 7;
• Черновицкая – 171;
• Черкасская – 55;
• Черниговская – 5.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
⚡ МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3…
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Vrijdag 3 april 2020
Детали на брифинге уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении», – говорится в сообщении.
Виктор Ляшко уточнил, что из 942 пациентов госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.
Напомним, что по состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса.