Кабмин ограничит передвижение людей в карантин

Глава Минздрава Степанов предлагает ограничить свободу передвижения граждан на время карантина. Будут закрыты для посещения общественные места.

Кабинет министров планирует ограничить время для пребывания людей на улице на время карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на власть».

«Действительно, я считаю, необходимым для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице», – заявил министр.

«Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое», – добавил он.

Всего в Украине, по состоянию на 22:00 2 апреля, зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.