Украина разрушила планы России избавиться от санкций

Украина разрушила скрытые планы России избавиться санкций используя в качестве площадки для реализации своих планов аппарат ООН.

Украина забраковала инициированный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который в случае принятия мог помочь Российской Федерации избавиться международных санкций, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины, дипломат Дмитрий Кулеба.

«Только что Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умалчивания об инициированном Россией проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», – пишет Кулеба.

«Итак, процедура умалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим», – добавил он.

Министр пояснил, что в тексте за «этим благородным названием» крылось много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности – запуск процесса отмены международных санкций против России.

Щойно Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Donderdag 2 april 2020

По его словам, Украина вместо этого поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту же тему, которая «не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН».

Других деталей министр не предоставил.

Напомним, что Россия всячески пытается обойти санкции или добиться их отмены.