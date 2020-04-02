Коронавирус передается половым путем, – академик РАН

В Минздраве России заявили, что коронавирус передается половым путем. Среди российских урологов – это очень популярная тема.

Коронавирус может передаваться половым путем, заявил главный уролог Минздрава Российской Федерации, академик Российской академии наук Дмитрий Пушкарь в эфире телеканала «Россия 24», передает российское агентство «РБК».

«Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается путь сближения между партнерами, то тут половой путь не самый главный», – рассказал Пушкарь.

Он также отметил, что вопрос о передаче коронавируса половым путем является одним из самых популярных в его сфере.