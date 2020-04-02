СБУ пресекла поставки поддельных запчастей в оборонку

СБУ разоблачила поставщиков некачественных запчастей для «Укроборонпрома». По их заданию с предприятий воровали старые запчасти и продавали под видом новых.

В Харьковской области контрразведчики СБУ продолжили блокирование схемы поставок некачественных авиазапчастей на предприятия «Укроборонпрома», сообщили в пресс-службе СБУ.

По версии следствия, два харьковчанина организовали схему закупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу крали с воинских частей Минобороны и оборонных предприятий.

Б/у агрегаты злоумышленники косметически ремонтировали в кустарных условиях и перепродавали.

Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Опубликованные СБУ фотографии из материалов дела. Пред 1 из 6 След

«Организаторы совершали сбыт отремонтированных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие фирмы предприятиям государственного концерна «Укроборонпром», которые занимаются ремонтом и возобновлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за границей», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 8 обысков, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам жительства организаторов. Во время следственных действий изъяли продукцию военного назначения и документацию с доказательствами преступления.

Решается вопрос о сообщении подозрения организаторам по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю).

Напомним, что в январе 2020 сотрудники СБУ разоблачили двоих исполнителей этой преступной группы, которые по указанию организаторов пытались незаконно экспортировать комплектующие к военным самолетам.