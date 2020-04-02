Кабмин не обсуждал секвестр бюджета, – Уманский

Премьер разослал депутатам черновой вариант секвестра бюджета без обсуждения. Проект изменений обсуждался с нардепами, а не с членами правительства.

Проект секвестра бюджета не обсуждался членами Кабинета министров и в черновом варианте был разослан депутатам, рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью «Левому Берегу».

«Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что – нет. После – выносим на Кабмин и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал», рассказал экс-министр.

Кабинет министров, по его словам, не обсуждал секвестирование бюджета.

«Вынужденно, я подписываю эти бумаги и засылаю их на Кабмин. Но правительство не заседает, собирается два раза согласительный совет ВР, собирается бюджетный комитет – все, кроме Кабмина, обсуждают бюджет. И никто из министров не спросил, а что, собственно, происходит? Почему без решения Кабмина премьер согласовывает с депутатами какие-то цифры? Для понимания: все, когда смотрят бюджет, видят просто много циферок. А в Минфине каждая отдельная циферка – это трехмерная матрица. Как можно было что-то обсуждать без Минфина, вносить какие-то непонятные изменения? На каком основании?» резюмировал экс-министр.

Кроме того, как рассказал Уманским, он инициировал Увольнение главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со «скрутками» НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

Об этой ситуации, по словам экс-министра, был информирован и премьер Денис Шмыгаль.

«У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Глава налоговой, а потом – министр доходов и сборов Клименко с беглым президентом Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?» рассказал Уманский.

Однако, по его словам, он лишен полномочий самостоятельно уволить главу ГНС.

«Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум – лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно? …Я могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».

Следующий аргумент: «Давай предложения кого будем назначать». Во-первых, назначают вследствие конкурса, а во-вторых, есть действующие замы, и их можно назначить и.о – пальцем просто «ткнуть», простите. Сразу для всей системы пройдет четкий, жесткий сигнал: все начало меняться.

…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение. Следующий аргумент: «Давай дадим им время, они сейчас там все подтянут, улучшат результаты»», рассказал экс-министр.

Уманский так же рассказал, почему инициировал увольнение главы Таможенной Службы Максима Нефьодова до того, как сам был отправлен в отставку.

По словам Уманского, в борьбе с контрабандой на таможне ничего не было сделано.

«Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – «новая таможня», все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть – реальность. И «контрабас» как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел», – отметил экс-министр.

При этом он подтвердил жалобы главы ГТС на игнорирование его со стороны начальников региональных таможен.

«Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль «фунта», который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали. Я не стал ему задавать простой вопрос: «Если ты такой весь правильный и так далее, то почему в такой ситуации не напишешь заявление?». Потому что знаю на него ответ. Думаю, вы тоже догадываетесь. Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из «игры» и сделали «громоотводом», а процессами рулили другие. В этом его ошибка», – считает Уманский.

Напомним, 29 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. В обновленном тексте поправок Кабмин предложил ВР увеличить дефицит годового бюджета в 3 раза с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен. Предполагается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен. 30 марта Рада провалила голосование.