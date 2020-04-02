Россия продала в США свою «гумпомощь»

По сообщению Госдепа российская «гумпомощь» для США оказалась платной. В связи с пандемией коронавируса власти США закупили медицинские товары.

Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали «гуманитарной помощью» для США, на самом деле были приобретены американской стороной, пhесс-служба Госдепа США.

«В продолжение телефонного звонка 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке», – говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу в кризисные периоды прошлого и «несомненно будут делать это в будущем».

Также сообщается, что на прошлой неделе страны G20 договорились совместно работать над борьбой с коронавирусом.

В то же время, в самой Российской Федерации регионы испытывают жесткую нехватку медицинского оборудования, лекарственных препаратов и медицинской техники.

Об этом говорят авторы видеобращения к нацлидеру России Путин, опубликован6ному на канале YouTube.

«То, что называется, почувствуйте россияне заботу своего, пока ещё не коронованного, но без двух минут царя. Хотя, возможно россияне это скотское отношение к себе уже прекрасно осознают и не зря в социальных сетях все чаще можно услышать возмущение нынешней ситуацией, а на медиахостинге YouTube появилось гневное видео с «благодарностью» Путину от россиян», – прокомментировал видео военно-политический обозреватель Александр Кроваленко в своей статье, где анализирует ситуацию с российской «гумпомощью» США.