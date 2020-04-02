Более 800 человек заразились коронавирусом в Украине

В Украине зафиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом. В течение последних суток подтвердили 135 новых случаев заражения.
В Украине уже человека заразились новым коронавирусом. По данным Центра общественного здоровья, на утро 2 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19. То есть в течение коронавирус подтвердили у 135 человек, сообщается на странице Центра в Facebook.
Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, выросло на три – до 20. За сутки три человека вылечились от COVID-19. Общее число выздоровевших составило 13 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Случаи заражения коронавирусом подтверждены:
Винницкая обл. – 51 случай;
Волынская обл. – 10 случаев;
Днепропетровская обл. – 10 случаев;
Донецкая обл. – 7 случаев;
Житомирская обл. – 6 случаев;
Закарпатская обл. – 1 случай;
Запорожская обл. – 19 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
м. Киев – 160 случаев;
Киевская обл. – 64 случая;
Кировоградская обл. – 7 случаев;
Львовская обл. – 11 случаев;
Луганская обл. – 3 случая;
Одесская обл. – 14 случаев;
Полтавская обл. – 5 случаев;
Ровенская обл. – 19 случаев;
Сумская обл. – 26 случаев;
Тернопольская обл. – 106 случаев;
Харьковская обл. – 1 случай;
Херсонская обл. – 4 случая;
Хмельницкая обл. – 6 случаев;
Черкасская обл. – 54 случая;
Черновицкая обл. – 143 случая;
Черниговская обл. – 3 случая.
Підтверджено 804 випадки COVID-19(станом на 10:00, 2 квітня)За результатами досліджень вірусологічної…
Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Donderdag 2 april 2020
Отмечается, что с начала года ЦОЗ получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. 284 образца еще исследуются.
По данным на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случаев COVID-19, в том числе – 20 летальных.
Сообщалось о 10 излечившихся от коронавируса.