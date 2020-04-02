Россия на коленях просит снять санкции, – Порошенко

Страна-агрессор должна отвечать за свои преступления, считает Порошенко. Он так же подверг критике действия нынешних Украинских властей, потакающих России.

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Потому санкции действуют, они эффективны и должны продолжаться до тех пор, пока враг не уйдет с украинской земли, заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалам «Прямой», «Эспресо» и «5 канал».

«Россия пытается делать свою работу – она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию – эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят – снимите санкции», – заявил Порошенко.

«А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег», – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.

«Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно – нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что ни вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности», – убежден Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления – несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.

«Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс – и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность», – убежден Петр Порошенко.