Генпрокурор Нидерландов по делу МН17 уходит в отставку

В Нидерландах сменился генеральный прокурор, который курировал следствие по делу о катастрофе МН17. Фред Вестербеке уходит в отставку.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который, в частности, занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 года уходит с должности генпрокурора, сообщили корреспонденту «Укринформа» в Гааге в пресс-службе правоохранительного органа.

По информации издания, Вестербеке возглавит полицию Роттердама.

«С 1 апреля 2020 года Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама», – проинформировали в пресс-службе.

На посту генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за расследование катастрофы самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

Он отметил, что очень мотивирован, чтобы взять на себя обязательства в полиции в Роттердаме.

Также Вестербеке по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17 была вручена награда за работу в расследовании катастрофы самолета. В частности, он получил Орден Оранских-Нассау – это орден Нидерландов, который вручается за особые заслуги перед государством.