В киевских больницах масок так и нет, – Сюмар

В больницах Киевщины до сих пор не хватает медицинских масок. Как сообщает нардеп Сюмар, волонтеры вынуждены спасать врачей.

В Киевской области волонтеры продолжают обеспечивать больницы масками и другими средствами индивидуальной защиты, потому что власть оказалась неспособной обеспечить их необходимое количество для защиты медицинского персонала, пишет на странице в сети Facebook нардеп от «Европейской Солидарности», журналист Виктория Сюмар.

«Три недели карантина. В больницах Киевской области до сих пор не хватает … масок. О респираторах молчу. Не хватает простых медицинских масок», – пишет нардеп.

Далее Сюмар приводит данные по необходимому количеству медицинских масок для лечебных учреждений.

«Вот простая арифметика. 30-50 работников в инфекционном отделении. Маску надо менять каждые четыре часа. Им точно нужны респираторы. Всего в районной больнице по 300 медиков. Это по меньшей мере тысяча-полторы масок в сутки», – отмечает Сюмар.

По ее словам, в ситуации с масками сейчас помогают волонтеры, которые за собственные средства покупают десятки тысяч масок.

«Пока маски обеспечивают волонтеры. Которые за собственные средства покупают десятки тысяч масок», – подчеркивает Сюмар.

Так. Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає… масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Woensdag 1 april 2020

Сюмар делает вывод, что Несмотря на все обещания представителей власти разобраться с обеспечением Украины медицинскими масками – проблема так и остается не решенной. Испытывая ничтожную долю оптимизма Сюмар пока не видит, даже намека на решение этого вопроса.

«Государство обеспечить маски не в состоянии. Надеюсь, что «пока» …», – подытожила Сюмар.