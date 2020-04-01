МЧС загоняет россиян в карантин воем сирен

В Новосибирске каждый час воют сирены предупреждая граждан о необходимости оставаться дома из-за введенного карантина. Системы оповещения запускает МЧС.

Утром 1 апреля жители Новосибирска услышали шум сирены и предупреждение оставаться дома. Сигнал звучит каждый час с 9 часов утра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, это проверка систем оповещения, которые должны напоминать новосибирцам о соблюдении режима самоизоляции, передает местный информационный портал «Новосибирск на Удаление».

«Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям», – рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пока сирены звучат каждый час c 9 до 21, но, возможно, что-то изменится. Система оповещения будет действовать до 5 апреля.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников выпустил указ об ужесточении карантинных мер в городе.