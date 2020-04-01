В Украине растет сетевой трафик из-за карантина

В условиях карантина украинцы перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом, что вызвало увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов, сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

«По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в условиях карантина в странах, где бушует пандемия, люди перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом. А это означает увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов.

По данным компании «Huawei», в период карантина наиболее пораженные вирусом государства (Китай, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция) почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика. В частности, в Испании зафиксировано увеличение трафика почти на 40%; в Италии – более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх; в Германии – незначительный рост в 16%; в Великобритании – 20-30% прироста; в Китае – 70% и более.

#мінцифраКарантин переорієнтував майже всі сфери життєдіяльності людства. У країнах, де вирує пандемія, люди перейшли… Geplaatst door Міністерство цифрової трансформації України op Dinsdag 31 maart 2020

При этом специалисты отмечали уменьшение скорости у конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина. Поэтому самые крупные стриминг-платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.