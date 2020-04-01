Аваков против эвакуации украинцев из-за границы

Глава МВД Аваков сообщил, что треть эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после анонсированного президентом Зеленским закрытия границ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Министерство внутренних дел не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Аваков написал об этом на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию с эвакуированными с Бали украинцами.

«Картинка: Прибыл рейс из Бали-Катара – шум скандал, возмущения, «попираются права», неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации… нервы людей… человека с высокой температурой везут в больницу на анализ… женщина на 8-м месяце беременности… разбегающийся прямо из обсервационного автобуса люди…», – пишет министр.

Министр отмечает, что ему жалко эвакуированных туристов вынужденных после возвращения проходить карантинные мероприятия. В тоже время он подчеркивает, что ни пограничники, ни нацгвардейцы, ни полицейские не виноваты в том, что прибывшим из-за границы требуется пройти обсервацию из-за пандемии.

«Людей жалко, они устали, пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями… в отеле Казацкий идиоты-организаторы приема отключили отопление… включаем…», – отмечает Аваков.

Далее министр рассказывает подробности случившегося инцидента

«Заказываю в погранслужбе табличку– аналитику, к ночи получаю – и … хочется материться… И вот почему», – подчеркивает Аваков, разбирая причины возникшей ситуации с эвакуированными туристами.

Министр напоминает, что 13-го марта президент Владимир Зеленский обратился к Украинцам с просьбой вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией коронавируса. При этом были организованы и проведены несколько операций по эвакуации граждан находившихся в других странах.

Министр подчеркивает, что каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после анонсированного закрытия границ в связи с коронавирусом и призыва украинцев вернуться в свою страну.

«А тут смотрю – каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетели из страны на Бали… 13, 14, 15 марта(!!!)», – отмечает Аваков.

Далее министр укоряет безответственных украинских граждан, которые игнорируя реальную опасность в условиях пандемии поехали отдыхать после призыва к гражданам о возвращение в Украину, сделанного президентом Зеленским.

«То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и …потребовали их возвращать!», – возмутился министр.

«Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???», – добавил Аваков, укоряя безответственных сограждан.

Глава МВД добавил, что более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – это прилетевшие на самолетах люди, а остальные 25% составляет вторичное заражение от этих людей.

«Так нельзя… это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же – уже в Киеве…», – отмечает Аваков.

«Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест… Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?…», – подчеркивает Аваков.

Из этих дней «авиа-чартерной истерии и инцидентов» Аваков делает несколько выводов:

– МВД Украины не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР.

«Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка», – отмечает Аваков.

– Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест.

«По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение – санкции ст. 325 КПК (вследствии неявки потерпевшего)», – подчеркнул Аваков.

– Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен.

«Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток… у нас уже погибло от вируса 17 человек.», – подчеркнул Аваков.

«Всем пассажирам рейса, тем не менее – желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша», – отмечает в заключение министр.

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты.. Хочется спать и посмотреть фильм не про вирус. Но открываю ноут –… Geplaatst door Arsen Avakov op Dinsdag 31 maart 2020

Пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Также туристов с Бали не выпускают из самолета, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

Напомним, что вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.