В РФ возмущены новым расширением НАТО

В России бурно отр6еагировали на вступление в НАТО Северной Македонии. МИД России заявил, что «расширении НАТО не поможет в борьбе с коронавирусом».

Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало присоединения Северной Македонии к НАТО, заявив, что это не поможет в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии», – говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве считают, что до сих пор не было ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО.

«Повышения расходов на оборону и объемов закупок западных – прежде всего американских – вооружений и техники от Скопье требуют уже сейчас. Это цена, которую македонскому народу придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только», – отмечается в комментарии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта.

Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило о смене названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.