В ОРДЛО заявили о двух зараженных коронавирусом

В «ДНР» заявили о первом случае инфицирования коронавирусом. Днем ранее о первом подтвержденном случае коронавируса сообщили в «ЛНР».

В так называемой «ДНР» сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области, сообщила на брифинге 31 марта так называемая министр здравоохранения «ДНР» Ольга Долгошапко, передает издание «Громадське».

По ее словам, инфицированная – женщина, которая 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного «Минздрава».

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

Днем ранее о первом подтвержденном случае коронавируса сообщила так называемая «ЛНР». Это был первый случай COVID-19 на оккупированном Донбассе.

Напомним, что ранее сообщалось о проведение в Луганске массового молебна против коронавируса.