Путин мог заразиться коронавирусом в Коммунарке

Главврач инфекционной больницы, жавший руку Путину, заразился коронавирусом. Нацлидер России приезжал в больницу на прошлой неделе.

Заразился коронавирусом московский врач Денис Проценко, который на прошлой неделе показывал инфекционную больницу нацлидеру России Владимиру Путину, сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на медиков, пишет российское агентство «ТАСС».

Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице в поселке Коммунарка.

Путин во время посещения больницы в Коммунарке. Путин во время посещения больницы в Коммунарке. Пред 1 из 2 След

Путин приезжал в эту больницу 24 марта. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

По некоторым корпусам Путин ходил в желтом защитном костюме.

Напомним, что в России подтвердили около 2,3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 17 из которых привели к летальному исходу. Вылечился 121 человек.