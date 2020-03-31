В Болгарии накажут за ложь об эпидемии коронавируса

В Болгарии возбудили уголовное дело против лидера пророссийской партии Костадинова за распространения фейков о коронавирусе.

Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова в связи с тем, что он распространял фейки о коронавирусе в условиях объявленного на территории Болгарии чрезвычайного положения в связи с пандемией, сообщает портал «Русская Болгария».

Партия Костадина Костадинова выступает за выход страны из ЕС и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию.

Во время телевизионной передачи он заявил о том, что противоэпидемические меры «вводятся не в интересах граждан» и являются «пропагандой для отвлечения внимания». Также он отметил, что на складах организации, которая называется «Государственный резерв и военно-временные запасы» все есть только по документам, «а на практике ничего нет – все своровано, съедено».

Костадинову предъявили обвинения в рамках дела и отпустили под залог в размере 20 тысяч левов (около 10 тысяч евро).

Напомним, что депутаты Европарламента обратились к главам института Евросоюза с просьбой принять соответствующие меры относительно дезинформации о коронавирусной инфекции направленной от России и Китая.