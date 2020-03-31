ЕС испугался пропаганды РФ и Китая о коронавирусе

Депутаты Европарламента обратились к главам Евросоюза с призывом противодействия распространению Россией и Китаем дезинформации о коронавирусе.

Депутаты Европарламента обратились к главам института Евросоюза с просьбой принять соответствующие меры относительно дезинформации о коронавирусной инфекции направленной от России и Китая, сообщает «Крым.Реалии».

Авторы обращения рекомендуют президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе внешнеполитической службы Жозепе Боррелю «немедленно предложить сконцентрированный план действий перед лицом использования текущего кризиса странами с враждебными геополитическими амбициями».

«Мы встревожены текущими попытками по дезинформации и пропаганды, к которым прибегают в частности Китай и Россия. Большинству из нас – тех, кто наблюдает за ситуацией – очевидно, что происходят попытки посеять недоверие среди местного населения и среди европейских соседей по ЕС, его демократических ценностей и институтов», – сообщают депутаты Европарламента.

Также они настаивают на более эффективной помощи всем странам-членам, особенно, тем, кто наиболее пострадал – Италии, Испании, некоторым регионам Франции.

«Китай агрессивно проталкивает месседж, что, в отличие от США, он является надежным и ответственным партнером. В этой битве нарративов мы также видели попытки дискредитировать Евросоюз и, в некоторых случаях, стигматизировать европейцев, как все они – носители вируса», – сказал Жозеп Боррель.

Группа East StratCom Task Force собрала 80 случаев связанной с коронавирусом дезинформации в своей публичной базе данных и пришла к выводу, что к этому причастны прокремлевские ресурсы.

Вместе с тем, специалисты группы выразили мнение о том, что данные ресурсы не генерируют дезинформацию сами, а только распространяют теории из Китая, Ирана и праворадикальных групп США.