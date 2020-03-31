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Макрон призвал не преувеличивать российскую помощь в борьбе с коронавирусом

Эмануэль Макрон раскритиковал российскую помощь Италии.

Президент Франции Эмануэль Макрон назвал российскую помощь Италии, страдающей от пандемии коронавируса совершенно бесполезной, сообщает телеканал «France 24».

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», – заявил Макрон.

Также он сказал, что Европа – гордая и сильная, и должна чувствовать себя именно так.

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации еще не дали комментарии по этому поводу.

Напомним что ранее у Макрона опровергли идею прямых переговоров Киева и ОРДЛО. Депутат от партии Макрона не предлагала привлекать сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе.

Источник France 24

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