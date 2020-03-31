Загадочные сливы: следующим Путиным станет Нарышкин?

Сменить Владимира Путина на посту президента Российской Федерации имеет высокие шансы нынешний глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заявил в интервью изданию «Гордону» российский экономист, бывший советник президента Росии, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

«Мне кажется, что в нынешней конфигурации, учитывая нынешних, как принято говорить у наших англо-американских друзей, стейкхолдеров, наилучшими шансами обладает господин Нарышкин. Нынешний глава Службы внешней разведки, бывший руководитель Государственной думы, бывший руководитель администрации президента, человек, который прошел практически все основные государственные должности», – сказал он.

По словам Илларионова, Нарышкин знает, как работает правительство, как работают спецслужбы, парламент, администрация. К тому же, он не засветился в каких-либо крупных скандалах и имеет поддержку в ФСБ.

Что касается его запугиваний экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова во время аннексии Крыма, то это якобы зачлось Нарышкину как достойная работа на украинском направлении.

«У Нарышкина очень хорошие шансы для того, чтобы претендовать на пост следующего президента. Более того, я бы очень советовал вам взглянуть на ролик, который сделала ставшая известной благодаря усилиям господина Навального Наиля Аскер-заде, журналистка «Первого канала», – отметил Илларионов.

«Она записала с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным великолепную часовую программу под названием «Наш Джеймс Бонд». Полностью в стиле фильмов о Бонде. Фон, музыка, сюжеты, сам Бонд, девушка Бонда… Они бегут, догоняют, стреляют из пистолетов… Все как полагается. Мне кажется, если вы хотите увидеть будущие элементы предвыборной кампании, заглядывайте в разговор госпожи Аскер-заде с Сергеем Нарышкиным», – добавил он.

Напомним, что по данным озвученным Иларионовым нынешний премьер-министр Мишустин создал в России систему тотального отслеживания всех финансовых операций, совмещенную с видеонаблюдением и распознаванием лиц.

Так же по его мнению Путин спешит изменить российскую конституцию из-за суда в Гааге по МН17, так как суд может принять решение о признании руководства России международным террористами.