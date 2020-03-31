Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 500 человек

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549. Умерли 13 человек, вылечились восемь.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549. За сутки их количество увеличилось на 69. Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки – два), восемь человек выздоровели, свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской (18) и Черновицкой (15) областях.
Случаи подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:
• Винницкая обл. – 36 случаев;
• Волынская обл. – 3 случая;
• Днепропетровская обл. – 9 случаев;
• Донецкая обл. – 6 случаев;
• Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаев;
• Закарпатская обл. – 1 случай;
• Запорожская обл. – 13 случаев;
• Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных) случаев;
• Киев – 107 случаев;
• Киевская обл. – 52 случая (2 летальных)
• Кировоградская обл. – 4 случая;
• Львовская обл. – 6 случаев;
• Луганская обл. – 2 случая;
• Одесская обл. – 11 случаев;
• Полтавская обл. – 1 случай;
• Ровенская обл. – 13 случаев (3 летальных)
• Сумская обл. – 10 случаев (1 летальный)
• Тернопольская обл. – 78 случаев (1 летальный)
• Харьковская обл. – 1 случай;
• Херсонская обл. – 1 случай;
• Хмельницкая обл. – 3 случая;
• Черкасская обл. – 50 случаев;
• Черновицкая обл. – 90 (2 летальных) случаев;
• Черниговская обл. – 2 случая.
В то же время, Министерство здравоохранения рассчитывает пройти эпидемию коронавируса, как в Японии, без пика.
Об этом на брифинге во вторник рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения», – сказал он.
Ляшко добавил, что в министерстве есть прогнозы, когда такой пик возможен, но не стал называть возможные сроки.
«Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни», – подчеркнул Ляшко.
Пока что для больных с коронавирусом в больницах первой волны подготовили 67 тысяч кроватей. Если половина из них будет занята, начнут подключать больницы второй очереди.
Напомним, что в Украине определи более 200 лечебных учреждений, которые буду бороться с пандемией коронавируса.