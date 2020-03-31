Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 500 человек

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549. Умерли 13 человек, вылечились восемь.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549. За сутки их количество увеличилось на 69. Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки – два), восемь человек выздоровели, свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской (18) и Черновицкой (15) областях.

Случаи подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 3 След

• Винницкая обл. – 36 случаев;

• Волынская обл. – 3 случая;

• Днепропетровская обл. – 9 случаев;

• Донецкая обл. – 6 случаев;

• Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаев;

• Закарпатская обл. – 1 случай;

• Запорожская обл. – 13 случаев;

• Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных) случаев;

• Киев – 107 случаев;

• Киевская обл. – 52 случая (2 летальных)

• Кировоградская обл. – 4 случая;

• Львовская обл. – 6 случаев;

• Луганская обл. – 2 случая;

• Одесская обл. – 11 случаев;

• Полтавская обл. – 1 случай;

• Ровенская обл. – 13 случаев (3 летальных)

• Сумская обл. – 10 случаев (1 летальный)

• Тернопольская обл. – 78 случаев (1 летальный)

• Харьковская обл. – 1 случай;

• Херсонская обл. – 1 случай;

• Хмельницкая обл. – 3 случая;

• Черкасская обл. – 50 случаев;

• Черновицкая обл. – 90 (2 летальных) случаев;

• Черниговская обл. – 2 случая.

В то же время, Министерство здравоохранения рассчитывает пройти эпидемию коронавируса, как в Японии, без пика.

Об этом на брифинге во вторник рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения», – сказал он.

Ляшко добавил, что в министерстве есть прогнозы, когда такой пик возможен, но не стал называть возможные сроки.

«Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни», – подчеркнул Ляшко.

Пока что для больных с коронавирусом в больницах первой волны подготовили 67 тысяч кроватей. Если половина из них будет занята, начнут подключать больницы второй очереди.

Напомним, что в Украине определи более 200 лечебных учреждений, которые буду бороться с пандемией коронавируса.